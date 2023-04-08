Ужесточение продажи вейпов, рост спроса на зимние курорты в РФ и Skoda под видом «Волги»: главное 8 апреля

Ахмед Садулаев
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи вейпов, член наблюдательного совета Porsche предлагает наладить российский автопром, а горнолыжные курорты в РФ фиксируют рост числа туристов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Ужесточение продажи вейпов, рост спроса на зимние курорты в РФ и Skoda под видом «Волги»: главное 8 апреляАхмед Садулаев
Мир
- Турция начала подготовку законодательной базы для работы газового хаба.
- Маврикий работает над внедрением карт «Мир» и запуском прямых рейсов из России, рассказал посол страны в Москве Хесвар Джанке (РИА).
- Инфляция в Аргентине может составить 110% по итогам 2023 года, гласит отчет местного ЦБ.
Россия
- В Госдуме был внесен законопроект об ужесточении правил продажи вейпов: торговать устройствами нельзя будет дистанционно, на ярмарках и через автоматы. Кроме того, будет запрещено размещение продукции на витринах.
- Спрос на российские горнолыжные курорты вырос на 15% минувшей зимой.
- Россия и Беларусь окажут приоритетную поддержку малым и средним инновационным предприятиям, которые будут работать в сфере импортозамещения.
Бизнес
- Член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе написал Путину с предложением восстановить автопром в РФ. Вольф планирует возобновить производство машин Skoda, использовав «характерные черты» внешнего вида моделей «Волга» и «Победа» (Der Spiegel).
- Жюри премии Wheretoeat выбрало 100 лучших ресторанов России в этом году. В пятерку лучших попали петербургские Birch (1-е место) и Bourgeois Bohemians (3), а также московские Twins Garden, White Rabbit и Savva.
Фото: Zolnierek / Shutterstock
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