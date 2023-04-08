В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи вейпов, член наблюдательного совета Porsche предлагает наладить российский автопром, а горнолыжные курорты в РФ фиксируют рост числа туристов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ужесточение продажи вейпов, рост спроса на зимние курорты в РФ и Skoda под видом «Волги»: главное 8 апреля