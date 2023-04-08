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Ужесточение продажи вейпов, рост спроса на зимние курорты в РФ и Skoda под видом «Волги»: главное 8 апреля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи вейпов, член наблюдательного совета Porsche предлагает наладить российский автопром, а горнолыжные курорты в РФ фиксируют рост числа туристов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ужесточение продажи вейпов, рост спроса на зимние курорты в РФ и Skoda под видом «Волги»: главное 8 апреля

Мир

  • Турция начала подготовку законодательной базы для работы газового хаба.
  • Маврикий работает над внедрением карт «Мир» и запуском прямых рейсов из России, рассказал посол страны в Москве Хесвар Джанке (РИА).
  • Инфляция в Аргентине может составить 110% по итогам 2023 года, гласит отчет местного ЦБ. 

Россия

  • В Госдуме был внесен законопроект об ужесточении правил продажи вейпов: торговать устройствами нельзя будет дистанционно, на ярмарках и через автоматы. Кроме того, будет запрещено размещение продукции на витринах.
  • Спрос на российские горнолыжные курорты вырос на 15% минувшей зимой.
  • Россия и Беларусь окажут приоритетную поддержку малым и средним инновационным предприятиям, которые будут работать в сфере импортозамещения.

Бизнес

  • Член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе написал Путину с предложением восстановить автопром в РФ. Вольф планирует возобновить производство машин Skoda, использовав «характерные черты» внешнего вида моделей «Волга» и «Победа» (Der Spiegel).
  • Жюри премии Wheretoeat выбрало 100 лучших ресторанов России в этом году. В пятерку лучших попали петербургские Birch (1-е место) и Bourgeois Bohemians (3), а также московские Twins Garden, White Rabbit и Savva.

Фото: Zolnierek / Shutterstock

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