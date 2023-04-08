Каждый десятый россиянин оформил карту зарубежного банка — исследование

По итогам 2022 года доля россиян, оформивших карту иностранного банка, превысила 11%. Годом ранее этот показатель не превышал 3%.
Об этом говорится в исследования Anderida Financial Group, результаты которого опубликовало РИА. Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних трудоустроенных жителей российских городов-миллионников.
Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2023 года доля граждан РФ, оформивших карту в заграничных банках, может вырасти до 15%.
Большинство респондентов выбрали банки Казахстана — 36%. Следом по популярности у россиян расположились финансовые организации Турции (16%), Грузии (10%), Армении (6%) и Беларуси (5%).
Лишь треть опрошенных (34%) ради выпуска карты посетила страну банка-эмитента, 66% участников исследования удалось сделать это дистанционно.
Больше половины оформивших иностранную карту (56%) потратили, включая транспортные расходы, от 30 до 60 тысяч рублей, 28% — до 30 тысяч. У 16% респондентов на выпуск такой карты ушло свыше 60 тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почти половина россиян предпочтет вложиться в бизнес вместо покупки квартиры в новостройке — опрос
- 2 Только 4% предпринимателей и ИП не торгуют на маркетплейсах — опрос
- 3 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 4 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 5 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
ВОЗМОЖНОСТИ
09 апреля 2023
10 апреля 2023
10 апреля 2023