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Каждый десятый россиянин оформил карту зарубежного банка — исследование

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

По итогам 2022 года доля россиян, оформивших карту иностранного банка, превысила 11%. Годом ранее этот показатель не превышал 3%.

Каждый десятый россиянин оформил карту зарубежного банка — исследование

Об этом говорится в исследования Anderida Financial Group, результаты которого опубликовало РИА. Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних трудоустроенных жителей российских городов-миллионников.

Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2023 года доля граждан РФ, оформивших карту в заграничных банках, может вырасти до 15%.

Большинство респондентов выбрали банки Казахстана — 36%. Следом по популярности у россиян расположились финансовые организации Турции (16%), Грузии (10%), Армении (6%) и Беларуси (5%).

Лишь треть опрошенных (34%) ради выпуска карты посетила страну банка-эмитента, 66% участников исследования удалось сделать это дистанционно.

Больше половины оформивших иностранную карту (56%) потратили, включая транспортные расходы, от 30 до 60 тысяч рублей, 28% — до 30 тысяч. У 16% респондентов на выпуск такой карты ушло свыше 60 тысяч рублей.

Фото: Unsplash

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