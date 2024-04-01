Запрет «наливаек», ответственность за задержку рейсов: какие законы вступают в силу с апреля

Анастасия Марьина
В апреле 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов: запрет «наливаек», вводятся штрафы за нарушения при обороте табака и увеличиваются штрафы для перевозчиков за задержку рейсов — рассказываем о главном для бизнеса.
Запрет «наливаек», ответственность за задержку рейсов: какие законы вступают в силу с апреляАнастасия Марьина
- Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию с 1 апреля составит €200. Ранее порог составлял €1000.
- Вступает в силу так называемый запрет «наливаек». Регионы получают право устанавливать требование о продаже пива, сидра и другого алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
- Вводится административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Например, нарушением будет считаться оборот продукции без маркировки или продажа несовершеннолетнему сырья для табачных изделий. Наказание — до 1 млн рублей штрафа с конфискацией готовых изделий, продукции, оборудования и сырья.
- Юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут направлять уведомления о начале отдельных видов деятельности только через «Госуслуги» или сходные региональные порталы. Также нужно будет извещать контрольные органы о прекращении такой деятельности, чтобы сохранять актуальность реестров.
- Примерно в четыре раза увеличиваются штрафы для авиаперевозчиков за задержку рейсов, багажа или груза — они составят 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% от стоимости билета. Исключение составят обстоятельства, не зависящие от перевозчика.
- Российские промышленные потребители получат преимущество при заключении долгосрочных договоров на поставку газа. Также вводится понятие «схема газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации», необходимое для повышения темпов социальной газификации.
- Отменяется двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. Теперь при определенных условиях налоговую базу по НДС будут определять как разницу между ценой продажи с учетом НДС и покупной ценой.
- Еще одно нововведение касается транспортной сферы — меняются правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений.
- Вводится запрет на сдачу экзамена и получение прав для граждан, которые получили административное наказание за вождение в нетрезвом виде. Те, кто был лишен прав на управление ТС, также не получат допуск к экзамену.
- Прийти на четвертую и последующие пересдачи можно будет в промежутке от шести до девяти месяцев со времени предыдущего экзамена.
- Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексированы на 7,5%.
- Вступает в силу закон «О северном завозе» — он регулирует обеспечение территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей основными жизненно важными товарами. Вводятся три категории грузов северного завоза. Грузы первой и второй категорий (туда относятся продукты, лекарства и топливо) будут перевозить в приоритетном порядке.
- Страховщиков обязали передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС). Физлица смогут получать сведения, которые содержатся в этой системе (например о полисе ОСАГО) через портал «Госуслуги».
- Перепланировкой теперь считается любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых. Также изменена процедура согласования перепланировки.
- Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах на короткий срок можно будет только при соблюдении прав и законных интересов соседей. Также теперь запрещено сдавать в аренду квартиры без счетчиков.
Фото на обложке: Unsplash
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