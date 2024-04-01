В апреле 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов: запрет «наливаек», вводятся штрафы за нарушения при обороте табака и увеличиваются штрафы для перевозчиков за задержку рейсов — рассказываем о главном для бизнеса.

Запрет «наливаек», ответственность за задержку рейсов: какие законы вступают в силу с апреля