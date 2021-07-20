Arctic Ventures инвестировал $6 млн в самый дорогой финтех-стартап Европы

Фонд Антона Аликова Arctic Ventures инвестировал в шведскую компанию Klarna $6 млн. Акции приобрели на вторичном рынке после раунда, который состоялся в марте 2021 года по оценке $31 млрд. Об этом RB сообщила пресс-служба инвестора.

В настоящее время общая оценка компании составляет $45,6 млрд.

Ранее, в прошлом месяце, в компанию вложили еще $639 млн. Тогда раунд возглавил Vision Fund 2 от SoftBank. Также в раунде участвовали существующие инвесторы — Adit Ventures, Honeycomb Asset Management и WestCap Group, среди них есть и инвесткомпания с российскими корнями Raison Asset Management.

Кроме того, в мае прошлого года Mindrock Capital вложил в Klarna $6 млн.

Klarna — это шведская финтех-компания, которая предлагает услуги оплаты товаров в интернете, в том числе, по модели «покупай сейчас, плати потом». Она работает в 20 странах. В планах компании — продолжать международную экспансию. Она уже заключила партнерские соглашения с 250 тысячами розничных организаций по всему миру.

«Менее чем за год Klarna увеличила свою оценку в четыре раза — это впечатляющий рост, который будет только усиливаться по мере выхода компании на новые рынки. Klarna активно работает за пределами Европы, в США она переживает взрывной рост — ее клиентами уже стали 18 млн человек», — прокомментировал основатель Arctic Ventures Антон Аликов.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock