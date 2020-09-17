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Резидент «Сколково» привлек $3,5 млн для работы над методом раннего выявления рака

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российская компания «Биомаркер-ру» (входит в число резидентов фонда «Сколково») закрыла раунд А объемом $3,5 млн. Деньги пойдут на развитие и продвижение продукта ARNA Breast — теста для ранней диагностики рака молочной железы. Об этом говорится в сообщении компании.

Резидент «Сколково» привлек $3,5 млн для работы над методом раннего выявления рака

Лид-инвестором выступил венчурный фонд Xploration Capital Игоря Кима и Евгения Тимко. Другие инвесторы не называются. По итогам сделки фонд приобрел миноритарную долю.

Привлеченные средства будут направлены на дальнейшие клинические исследования в России, а также в странах ЕС и США. В планах компании — выход на рынки Индии и Китая.

«Тест ARNA Breast в рамках исследования на базе Сеченовского Университета показал точность более 90%, что значительно точнее тестов на рак молочной железы, разработку которых ведут такие компании, как GRAIL и Thrive Earlier Detection. ARNA Breast — первый из линейки продуктов, с которым ARNA начинает экспансию на мировые рынки», — говорится в сообщении. 

В ближайших планах проекта — разработка тестов на рак желудка, одной из форм рака поджелудочной железы, рака яичников.

Представитель компании уточнил, что команда и научная база проекта находятся в России. Помимо российского «Биомаркер-ру», проект в 2018 году зарегистрировал компанию ARNA Genomics US.

Это не первые инвестиции компании. Ранее в «Биомаркер-ру» инвестировали несколько бизнес-ангелов, а на начальном этапе в проект были вложены собственные средства сооснователей. Общая сумма составила $1,5 млн.

Компанию в 2013 году основали Егор Мельников (сейчас CEO проекта) и Георгий Никитин (COO).

Фото: «Биомаркер-ру»

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