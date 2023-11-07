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Бывший глава ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев стал главой Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Решение о назначении Артемьева президентом биржи 3 ноября принял ее совет директоров, говорится в сообщении СПбМТСБ.

Бывший глава ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

На этой должности Артемьев сменил Алексея Рыбникова, который был президентом СПбМТСБ 12 лет.

«Необходимо совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов, привлекать большее количество участников, расширять деятельность на пространстве ЕАЭС. Среди важнейших задач, безусловно, и продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти», — прокомментировал Артемьев.

На новом посту он также разработает стратегию развития биржи на следующий период.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС 16 лет, с марта 2004 года почти до конца 2020 года. За это время было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый. В 2020–2023 гг. Артемьев был помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Фото на обложке: ФАС РФ

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