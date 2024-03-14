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Сервис по управлению проектами Asana прекратит работу с российскими компаниями 20 марта

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис по управлению проектами Asana 20 марта вводит ограничения для компаний из России, об этом уведомил партнер сервиса в РФ — Rocket.

Сервис по управлению проектами Asana прекратит работу с российскими компаниями 20 марта

Причиной отказа от работы с российскими компаниями стали европейские санкции, которые ЕС ввел в 18 декабря прошлого года. Новый пакет, в частности, вводит запрет на продажу ПО для управления проектами российским организациям.

Об ограничениях рассказал руководитель отдела маркетинг в Rocket Дмитрий Кузин в профильном telegram-канале «Риск блокировки Asana в РФ».

«Наши партнеры в лице компании Asana вчера уведомили нас, что в связи с запуском последнего пакета санкций ЕС они не могут продолжить предоставлять подписку сервиса для компаний, штаб-квартира которых располагается на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Дмитрия Кузина.

В этом же сообществе сооснователь и генеральный директор Rocket Константин Кузнецов приложил скриншот сообщения, которое компания получила от Asana. В письме содержится призыв прекратить поддержку компаний, зарегистрированных в России, а также расторгнуть все контракты с российскими клиентами до 20 марта.

Ранее летом 2023 года сервис планирования задач и управления проектами Trello начал ограничивать доступ пользователям из России, их учетные записи оказались заблокированными.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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