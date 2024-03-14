Сервис по управлению проектами Asana прекратит работу с российскими компаниями 20 марта

Сервис по управлению проектами Asana 20 марта вводит ограничения для компаний из России, об этом уведомил партнер сервиса в РФ — Rocket.
Причиной отказа от работы с российскими компаниями стали европейские санкции, которые ЕС ввел в 18 декабря прошлого года. Новый пакет, в частности, вводит запрет на продажу ПО для управления проектами российским организациям.
Об ограничениях рассказал руководитель отдела маркетинг в Rocket Дмитрий Кузин в профильном telegram-канале «Риск блокировки Asana в РФ».
«Наши партнеры в лице компании Asana вчера уведомили нас, что в связи с запуском последнего пакета санкций ЕС они не могут продолжить предоставлять подписку сервиса для компаний, штаб-квартира которых располагается на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Дмитрия Кузина.
В этом же сообществе сооснователь и генеральный директор Rocket Константин Кузнецов приложил скриншот сообщения, которое компания получила от Asana. В письме содержится призыв прекратить поддержку компаний, зарегистрированных в России, а также расторгнуть все контракты с российскими клиентами до 20 марта.
Ранее летом 2023 года сервис планирования задач и управления проектами Trello начал ограничивать доступ пользователям из России, их учетные записи оказались заблокированными.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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