Российский разработчик ПО Astra Linux намерен провести IPO на Мосбирже

Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» планирует провести IPO на Московской бирже. Сроки и суммы привлечения не называются.

Представитель Мосбиржи не стал комментировать планы «Астры». Эксперты предварительно оценили компанию в 17 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что выходить на биржу сейчас не имеет смысла, потому что из-за растущего спроса на российский софт оценка компании с учетом всех финансовых результатов за год может сильно измениться.

По словам специалиста, интерес к акциям «Астры» повлияет на рост всей IT-сферы, а также обеспечит факт выплаты дивидендов со стороны Positive Technologies.

Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин, наоборот, полагает, что высоко спроса на акции компании ждать не стоит. На фоне спецоперации на Украине зарубежные инвесторы лишились доступа к российским биржам, а это существенно сужает круг потенциальных покупателей.

ГК «Астра» объединяет российские IT-бренды: ОС Astra Linux, Termidesk, RuBackup, RuPost и т. д. Эти продукты используются в основном в госорганизациях, а также в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.

RB рассказывал, что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу. Материал полезен для компаний, которые рассматривают для себя публичное размещение как один из этапов развития, и частных инвесторов, которые хотят вкладываться в акции фирм в момент выхода на биржу.

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