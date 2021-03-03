Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Счетной палаты РФ

С 25 по 28 марта пройдет онлайн-хакатон Audithon 2021. Участникам предстоит решить задачи Счетной палаты РФ, а также других органов власти. Подать заявку можно до 23 марта.

Организаторы приглашают принять участие в хакатоне дата-аналитиков, разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и дата-журналистов.

Участники должны будут решить одну из 13 задач, среди которых:

построить цепочку движения средств федерального бюджета до конечного получателя;

создать калькулятор, который покажет, сколько пользователь заплатил налогов и на что были потрачены бюджетные деньги;

визуализировать доходы и расходы ПФР или фонда социального страхования и многие другие.

28 марта жюри выберет победителей четырех номинаций:

«Визуализация данных»; «Аналитика данных»; «Программное решение»; «Нестандартное решение».

Участники с лучшими решениями получат призы и возможность доработать свои проекты после хакатона.



Мероприятие проходит при поддержке GenerationS. Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Irina Rus / Shutterstock