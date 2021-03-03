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Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Счетной палаты РФ

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 25 по 28 марта пройдет онлайн-хакатон Audithon 2021. Участникам предстоит решить задачи Счетной палаты РФ, а также других органов власти. Подать заявку можно до 23 марта.

Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Счетной палаты РФ

Организаторы приглашают принять участие в хакатоне дата-аналитиков, разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и дата-журналистов.

Участники должны будут решить одну из 13 задач, среди которых:

  • построить цепочку движения средств федерального бюджета до конечного получателя;
  • создать калькулятор, который покажет, сколько пользователь заплатил налогов и на что были потрачены бюджетные деньги;
  • визуализировать доходы и расходы ПФР или фонда социального страхования и многие другие.

28 марта жюри выберет победителей четырех номинаций:

  1. «Визуализация данных»;
  2. «Аналитика данных»;
  3. «Программное решение»;
  4. «Нестандартное решение».

Участники с лучшими решениями получат призы и возможность доработать свои проекты после хакатона.

Мероприятие проходит при поддержке GenerationS. Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.

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Фото на обложке: Irina Rus / Shutterstock

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