Стартовал прием заявок на онлайн-хакатон Счетной палаты РФ

С 25 по 28 марта пройдет онлайн-хакатон Audithon 2021. Участникам предстоит решить задачи Счетной палаты РФ, а также других органов власти. Подать заявку можно до 23 марта.
Организаторы приглашают принять участие в хакатоне дата-аналитиков, разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и дата-журналистов.
Участники должны будут решить одну из 13 задач, среди которых:
- построить цепочку движения средств федерального бюджета до конечного получателя;
- создать калькулятор, который покажет, сколько пользователь заплатил налогов и на что были потрачены бюджетные деньги;
- визуализировать доходы и расходы ПФР или фонда социального страхования и многие другие.
28 марта жюри выберет победителей четырех номинаций:
- «Визуализация данных»;
- «Аналитика данных»;
- «Программное решение»;
- «Нестандартное решение».
Участники с лучшими решениями получат призы и возможность доработать свои проекты после хакатона.
Мероприятие проходит при поддержке GenerationS. Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.
Фото на обложке: Irina Rus / Shutterstock
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