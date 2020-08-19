Эксперты рассказали, как распознать поддельные сайты по продаже авиабилетов

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов. Об этом рассказал РИА Новости представитель департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

По словам Кравцова, в последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. Основная часть таких сайтов уже заблокирована, добавил представитель Group-IB.

Чаще всего мошенники специализируются на якобы продаже авиабилетов . Также эксперты обнаружили фишинговые сайты, которые предлагали забронировать номер в отеле и арендовать автомобиль.

«Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании», — отметил Яков Кравцов.

По словам эксперта, часть ресурсов появилась до пандемии. Но мошенники активизировались, когда власти разных стран начали открывать границы. Как правило, злоумышленники с помощью поддельных сайтов похищают деньги за билеты или данные банковских карт. Часто мошенники используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов билетов.

Group-IB дает несколько советов по защите от мошенников:

совершать покупки только на официальных сайтах

проверять доменное имя ресурса

не верить слишком выгодным предложениям.

Ранее Group-IB и Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредили о рассылке фишинговых писем от имени налоговой.

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