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Эксперты рассказали, как распознать поддельные сайты по продаже авиабилетов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов. Об этом рассказал РИА Новости представитель департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

Эксперты рассказали, как распознать поддельные сайты по продаже авиабилетов

По словам Кравцова, в последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. Основная часть таких сайтов уже заблокирована, добавил представитель Group-IB. 

Чаще всего мошенники специализируются на якобы продаже авиабилетов . Также эксперты обнаружили фишинговые сайты, которые предлагали забронировать номер в отеле и арендовать автомобиль. 

«Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании», — отметил Яков Кравцов. 

По словам эксперта, часть ресурсов появилась до пандемии. Но мошенники активизировались, когда власти разных стран начали открывать границы. Как правило, злоумышленники с помощью поддельных сайтов похищают деньги за билеты или данные банковских карт. Часто мошенники используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов билетов.

Group-IB дает несколько советов по защите от мошенников: 


  • совершать покупки только на официальных сайтах
  • проверять доменное имя ресурса
  • не верить слишком выгодным предложениям.

Ранее Group-IB и Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредили о рассылке фишинговых писем от имени налоговой. 

Фото: skyNext / Shutterstock

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