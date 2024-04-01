С 1 апреля авиакомпании будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей в час. Изменения внесли в Воздушный кодекс РФ.

Для получения компенсации надо направить претензию в письменном виде на имя компании. За задержку рейса по погодным условиям или связанную с безопасностью полетов штрафы не выплачивают.

Главред портала «Авиа.ру» Роман Гусаров отметил ТАСС, что такая мера не будет пользоваться популярностью у пассажиров. По его мнению, их больше воодушевит упрощение процесса получения компенсации, например, возможность сделать это в «один клик» в приложении или личном кабинете.

Ранее за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины от стоимости перевозки.

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