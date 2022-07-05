«Авито»: авторизованные через «Госуслуги» аккаунты привлекают на 20% больше трафика

В «Авито» поделились занимательной статистикой – авторизованные через «Госуслуги» аккаунты привлекают на 20% больше трафика. Такой способ авторизации позволяет повысить доверие со стороны покупателей, говорят в «Авито».

На данный момент почти 3 млн пользователей «Авито» подтвердили профили документально, в том числе через авторизацию на «Госуслугах», рассказал представитель платформы.

Пользователи получают специальный значок в профиле – их обладателям по статистике больше доверяют, вследствие чего они привлекают на 20% больше трафика, поделились статистикой в «Авито».

«Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через “Госуслуги” повысит ощущение уверенности и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе», – отметил директор департамента безопасности «Авито» Андрей Рыбинцев.

В компании рассказали, что на их платформе ежедневно подтверждается около 600 аккаунтов через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В январе «Авито» включили в список социально значимых ресурсов. Это значит, что оператор связи должен предоставлять к платформе доступ бесплатно.

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