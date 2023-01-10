В 2022 году «АвтоВАЗ» получил рекордную за 10 лет долю российского рынка

Доля «АвтоВАЗа» на рынке РФ после ухода крупнейших зарубежных автопроизводителей возросла до 27,9%, сообщает РБК со ссылкой на директора по продажам «АвтоВАЗа» Виталия Осипова. При этом в 2022 году продажи машин в стране снизились на 59%.

В связи с антироссийскими санкциями в минувшем году продажи легковых и легких коммерческих авто снизились с 1,667 млн до 676 тыс. в штуках. По словам Осипова, продажи машин марки Lada сократились на 46% и составили 188,645 тыс.

Тем не менее, в сложившихся условиях «АвтоВАЗ» продемонстрировал рекордный результат за последние десять лет, нарастив долю на рынке с 21% до 27,9%. Самой востребованной моделью оказалась Lada Granta, ее доля возросла с 6,7% до 14,2%.

В марте в связи с ограничением поставок зарубежных комплектующих отечественному «АвтоВАЗу» пришлось приостановить работу, однако в июне производство восстановили. Во вторник, 10 января, стало известно, что «АвтоВАЗ» совместно с китайскими партнерами запустит производство машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В ноябре японский автопроизводитель продал предприятие подконтрольному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ранее «АвтоВАЗ» показал прототип электромобиля Lada e-Largus, серийный выпуск запланирован на 2024 год.

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