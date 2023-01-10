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В 2022 году «АвтоВАЗ» получил рекордную за 10 лет долю российского рынка

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Доля «АвтоВАЗа» на рынке РФ после ухода крупнейших зарубежных автопроизводителей возросла до 27,9%, сообщает РБК со ссылкой на директора по продажам «АвтоВАЗа» Виталия Осипова. При этом в 2022 году продажи машин в стране снизились на 59%.

В 2022 году «АвтоВАЗ» получил рекордную за 10 лет долю российского рынка

В связи с антироссийскими санкциями в минувшем году продажи легковых и легких коммерческих авто снизились с 1,667 млн до 676 тыс. в штуках. По словам Осипова, продажи машин марки Lada сократились на 46% и составили 188,645 тыс.

Тем не менее, в сложившихся условиях «АвтоВАЗ» продемонстрировал рекордный результат за последние десять лет, нарастив долю на рынке с 21% до 27,9%. Самой востребованной моделью оказалась Lada Granta, ее доля возросла с 6,7% до 14,2%.

В марте в связи с ограничением поставок зарубежных комплектующих отечественному «АвтоВАЗу» пришлось приостановить работу, однако в июне производство восстановили. Во вторник, 10 января, стало известно, что «АвтоВАЗ» совместно с китайскими партнерами запустит производство машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В ноябре японский автопроизводитель продал предприятие подконтрольному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ранее «АвтоВАЗ» показал прототип электромобиля Lada e-Largus, серийный выпуск запланирован на 2024 год.

Фото на обложке: Kirill Gorshkov / Shutterstock

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