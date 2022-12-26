В «АвтоВАЗе» назвали сроки серийного выпуска «самого дешевого отечественного электромобиля»

«АвтоВАЗ» показал прототип электромобиля Lada e-Largus, опытная партия сойдет с конвейера в конце 2023 года, серийный выпуск модели планируют начать в 2024 году.

Автопроизводитель презентовал прототип на заводе в Ижевске. Lada e-Largus является самым локализованным отечественным электромобилем, сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, другие российские производители занимаются крупноузловой сборкой зарубежных моделей.

E-Largus будет доступен в двух вариантах: пассажирская версия и коммерческий фургон. Сейчас машина проходит дорожные и лабораторные испытания. Мощность мотора составляет 110 кВт. Ожидается, что серийный выпуск e-Largus стартует в 2024 году.

«С 2024 года серийное производство, но его объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платежеспособный спрос и объем господдержки», — сказал президент «АвтоВАЗа», его цитирует РИА Новости.

Цена будет конкурентной, поскольку машина отечественная, добавил Соколов. Кроме того, производитель надеется получить «максимальный уровень господдержки».

По данным «Автостата», объем продаж электромобилей в России в 2022 году вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. Лидером рынка стал американский производитель Tesla.

В ноябре компания «Ренессанс страхование» предложила специальную программу каско для электромобилей. Она предусматривает риски повреждения аккумуляторов, а также случаи самовозгорания.

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