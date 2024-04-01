С 1 апреля предприниматели смогут проводить расчеты между собой через СБП

С 1 апреля юрлица смогут проводить расчеты между собой с помощью Системы быстрых платежей. Транзакции будут круглосуточно осуществляться с помощью QR-кода, пишут «Известия».
Деньги зачислятся получателю практически мгновенно. При этом размер комиссий для компаний и ИП банки будут устанавливать самостоятельно.
Через СБП не удастся проводить платежи по поручению, а также если лицевые счета открыты в территориальных органах Федерального казначейства. Услуга будет недоступна для предпринимателей, имеющим в банке лишь счет по вкладу.
В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.
Фото на обложке: СБП / VK
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
- 2 Как эффективно продвигаться на маркетплейсах в 2024 году
- 3 Самозанятость 2024: что изменилось за пять лет действия налогового режима
- 4 Как среднему бизнесу защищаться от новейших киберугроз
- 5 Телеграм-боты как инструмент для увеличения вовлеченности аудитории
ВОЗМОЖНОСТИ
01 апреля 2024
01 апреля 2024
03 апреля 2024
05 апреля 2024
05 апреля 2024