С 1 апреля юрлица смогут проводить расчеты между собой с помощью Системы быстрых платежей. Транзакции будут круглосуточно осуществляться с помощью QR-кода, пишут «Известия».

С 1 апреля предприниматели смогут проводить расчеты между собой через СБП