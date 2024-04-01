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С 1 апреля предприниматели смогут проводить расчеты между собой через СБП

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 1 апреля юрлица смогут проводить расчеты между собой с помощью Системы быстрых платежей. Транзакции будут круглосуточно осуществляться с помощью QR-кода, пишут «Известия».

С 1 апреля предприниматели смогут проводить расчеты между собой через СБП

Деньги зачислятся получателю практически мгновенно. При этом размер комиссий для компаний и ИП банки будут устанавливать самостоятельно.

Через СБП не удастся проводить платежи по поручению, а также если лицевые счета открыты в территориальных органах Федерального казначейства. Услуга будет недоступна для предпринимателей, имеющим в банке лишь счет по вкладу.

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.

Фото на обложке: СБП / VK

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