Россияне рассказали, как борются с задержками и невыплатами зарплат
Больше половины россиян сталкивались с задержками или невыплатой зарплат, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
При этом, по данным исследования, большинство (48%) не пытались воздействовать на работодателя, чтобы получить зарплату. Боролись за зарплату лишь 34% опрошенных.
Что делали те, кто обсуждал проблему с начальством:
- пытались сыграть на эмоциях и угрожали уволиться — 17%;
- жаловались на работодателя в соответствующие государственные органы — 15%;
- описывали проблему в соцсетях — 2%.
В варианте «другое» респонденты чаще всего указывали личные беседы с начальством, увольнение и поиск другой работы.
Моральный ущерб от задержки зарплаты стоит дорого — 63% респондентов отметили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере задержанной суммы. Каждый пятый хотел бы, чтобы работодателя официально оштрафовали. Лишь 13% опрошенных готовы на крайние меры: подать в суд (4% респондентов) или добиться для работодателя уголовного преследования (9%).
В опросе приняли участие более 5,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.
Фото: Unsplash
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