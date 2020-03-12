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Россияне рассказали, как борются с задержками и невыплатами зарплат

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Больше половины россиян сталкивались с задержками или невыплатой зарплат, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Россияне рассказали, как борются с задержками и невыплатами зарплат

При этом, по данным исследования, большинство (48%) не пытались воздействовать на работодателя, чтобы получить зарплату. Боролись за зарплату лишь 34% опрошенных.

Что делали те, кто обсуждал проблему с начальством:

  • пытались сыграть на эмоциях и угрожали уволиться — 17%;
  • жаловались на работодателя в соответствующие государственные органы — 15%;
  • описывали проблему в соцсетях — 2%.

В варианте «другое» респонденты чаще всего указывали личные беседы с начальством, увольнение и поиск другой работы.

Моральный ущерб от задержки зарплаты стоит дорого — 63% респондентов отметили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере задержанной суммы. Каждый пятый хотел бы, чтобы работодателя официально оштрафовали. Лишь 13% опрошенных готовы на крайние меры: подать в суд (4% респондентов) или добиться для работодателя уголовного преследования (9%).

В опросе приняли участие более 5,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.

Фото: Unsplash

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