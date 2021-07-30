Amazon оштрафовали на рекордные $888 млн, а ее акции упали на 7% из-за плохой отчетности

Для Amazon сегодня не лучший день: компанию оштрафовали на рекордные для Евросоюза $888 млн за нарушение закона об обработке персональных данных, а ее акции за день упали на 7% из-за плохой квартальной финансовой отчетности.

Штраф на Amazon составил регулятор Люксембурга, сообщили в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Законы Евросоюза требуют, чтобы пользователь дал согласие на использование личных данных прежде чем компания начнет это делать. Amazon, судя по санкциям, этот закон нарушил.

€746 млн ($888 млн) – это абсолютный рекорд по подобным штрафам в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

Amazon опубликовала квартальную финансовую отчетность, которая разочаровала инвесторов. Полученная прибыль – $113 млрд, оказалась ниже ожидаемой всего на $2,3 млрд, то есть меньше чем на один процент, хотя сама прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом на 27%. Выручка компании также увеличилась.

Из-за, по мнению инвесторов, невоодушевляющей отчетности акции крупнейшего онлайн-ритейлера в мире, по данным на 19.05 мск, упали на 7,4% до $3342 за бумагу и продолжают медленно падать.

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