Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Baidu судится с Apple из-за поддельных ботов Ernie в AppStore

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Китайский поисковый сервис Baidu подал в суд на Apple и «соответствующих разработчиков». Автор китайского конкурента ChatGPT — бота Ernie на базе искусственного интеллекта — утверждает, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.

Baidu судится с Apple из-за поддельных ботов Ernie в AppStore

Как сообщает Reuters, в своем аккаунте в WeChat китайская компания-разработчик сообщила: «В настоящее время у Ernie нет официального приложения».

Иск поданы в Пекинский народный суд Хайдянь, а фотографии документов опубликованы под заявлением Baidu:

«До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в App Store или других магазинах, является поддельным».

Аналитики Reuters запустили поиск по магазину приложений Apple и обнаружили там минимум четыре приложения с китайским названием Ernie bot. Соответственно, все они — поддельные.

Бот Ernie доступен только пользователям, которые подали заявку и получили официальные коды доступа. В своем заявлении Baidu также предостерегла от продажи поддельных кодов доступа.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «У российской суперлиги пока мало общего с китайской повседневностью»: почему нашим супераппам далеко до WeChat
  2. 2 Каким должно быть приложение, которое не хочется закрывать
  3. 3 Как ИИ повлиял на индустрию питания до появления ChatGPT
  4. 4 13 бизнес-лидеров, внедряющих ИИ в маркетинг
  5. 5 «Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана

ВОЗМОЖНОСТИ

09 апреля 2023

FOSS Kruzhok

10 апреля 2023

Программа стажировок в «Лаборатории Касперского»

10 апреля 2023

Бесплатная упаковка бизнеса во франшизу

12 апреля 2023

STANKIN VR/AR

14 апреля 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ