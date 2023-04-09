Baidu судится с Apple из-за поддельных ботов Ernie в AppStore

Китайский поисковый сервис Baidu подал в суд на Apple и «соответствующих разработчиков». Автор китайского конкурента ChatGPT — бота Ernie на базе искусственного интеллекта — утверждает, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.

Как сообщает Reuters, в своем аккаунте в WeChat китайская компания-разработчик сообщила: «В настоящее время у Ernie нет официального приложения».

Иск поданы в Пекинский народный суд Хайдянь, а фотографии документов опубликованы под заявлением Baidu:

«До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в App Store или других магазинах, является поддельным».

Аналитики Reuters запустили поиск по магазину приложений Apple и обнаружили там минимум четыре приложения с китайским названием Ernie bot. Соответственно, все они — поддельные.

Бот Ernie доступен только пользователям, которые подали заявку и получили официальные коды доступа. В своем заявлении Baidu также предостерегла от продажи поддельных кодов доступа.

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