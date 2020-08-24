«У российской суперлиги пока мало общего с китайской повседневностью»: почему нашим супераппам далеко до WeChat

По следам одной из таких дискуссий IT-журналист Иван Ильин написал для Rusbase колонку о том, что такое суперприложение на самом деле, какую роль такие платформы играют в Китае и почему перенять этот опыт в России пока не удалось.

Одной из самых обсуждаемых новостей последних дней стал запуск приложения Go от «Яндекса»: в Facebook развернулись нешуточные споры о том, чем хороша или плоха эта попытка создать службу «одного окна» и что не так с самой идеей супераппов на российской почве.

В декабре 2019 года «Яндекс» подал заявки на регистрацию торговых марок «гиперапп» и hyperapp. Сбербанк зарегистрировал себе SuperApp. ВТБ, «ВКонтакте» и «Тинькофф» обошлись без супер-гипер-брендов, но и их приложения будут развиваться в супер-направлении.

Московская мода на суперприложения появилась с подачи WeChat — этот мессенджер китайской Tencent непопулярен у рядовых россиян, но уже пару лет будоражит воображение директоров в отечественных IT-корпорациях.

На словах российские разработчики намерены скопировать у WeChat структуру — «одно единственное приложение для всех сфер жизни». На практике же россияне от супер-статуса далеки.

Китайские суперприложения заменили веб, мобайл, e-commerce, проекты uber-экономики, аппсторы, бумажные паспорта и госуслуги. Россияне лишь начали строительство универсальных платформ — у китайских оригиналов и их российских адаптаций пока ускользающее мало общего.

Формально Китаем правят (почти в буквальном смысле слова, о чем ниже) две цифровые суперплатформы: вышеупомянутый WeChat корпорации Tencent и Alipay, проект конкурентов из Alibaba.





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Если судить по объему внутренних платежей, в паре лидирует Alipay: этой платформе принадлежит 54% рынка платежей, а Wechat — 40%. Среди игроков второго плана заметны проекты корпораций Baidu и Sina.

Платформы агрессивно конкурируют и стараются моментально копировать друг у друга нововведения, они похожи. Для понимания роли суперприложения в Китае достаточно рассмотреть любой лидирующий продукт. Остановимся на WeChat.



Суперприложение — это платформа для развертывания мини-приложений

Одна цифра: в июле 2020 года только на WeChat зарегистрировались 3,2 млн мини-приложений.

Для китайца не так страшно потерять доступ к традиционным аппсторам Android или Apple iOS, как лишиться WeChat.

Теоретически это возможно. В августе 2020 Дональд Трамп пообещал заблокировать WeChat на iPhone. По данным одного из масштабных опросов, до 95 % китайских владельцев телефона Apple немедленно откажутся от iPhone, если Штаты действительно заблокируют их любимый мессенджер. Без WeChat iPhone превращается для китайца в бесполезный «кирпич».

Таким образом, суперприложение — это «еще одна» операционная система и аппстор поверх оригинальной Android или iOS.

В первом приближении мини-приложение — это гибрид веб-страницы и полноценного приложения. Поверх WeChat работают сервисы тех или иных сторонних бизнесов. Сам Tencent не пишет миллионы мини-приложений для платформы, но предоставляет ее функциональные возможности.

С одной стороны, мини-приложения лаконичны, написаны на простом JavaScript, они дешевы в разработке. С другой — мини-приложения используют весь инструментарий огромной платформы WeChat: GPS, платежка, давно сохраненные адреса и учетные данные пользователя, интеграция с телефоном или SMS-уведомлениями.

Предположим, что китаец давно пользуется WeСhat, но впервые в жизни намерен заказать пиццу. Сколько кликов потребуется на заказ? Пара!

В суперприложении не нужно скачивать отдельное приложение пиццерии, вводить в него платежные данные или адреса. Достаточно найти мини-сервис про пиццу и тапнуть иконку «я здесь». API WeChat сделают остальное: заказ передадут на кухню, курьер получит маршрут, платежка оплатит заказ.

Важный нюанс: риски неоплаты, недоставки, некорректного использования персональных данных платформа берет на себя.



Суперприложение — это социальный рейтинг

Его отметка находится в диапазоне от 0 до 1000 баллов, в среднем составляет 600 или чуть выше и соответствует степени надежности каждого обитателя WeChat.

Обладатель рейтинга под тысячу может без утомительных проверок взять кредит на 500 тысяч юаней (примерно 5 млн в российских рублях). Обладатель рейтинга ниже 300, скорее всего, не сможет снять угол в ночлежке или купить билет на транспорт дальнего следования.



Суперприложение — это документы и госуслуги

SIM-карты в Китае продаются только после биометрии лица. Через WeChat можно сопоставить лицо, номер мобильного, ФИО владельца — и в результате получить полноценное удостоверение личности. Владелец учетки WeChat сможет заселиться по цифровому ID в отель, улететь на самолете и даже зарегистрировать новый бизнес.

Немаловажный нюанс для владельцев чисто цифровых проектов: с 2019 года регуляторы выдают предпринимательские лицензии с AppID в WeChat вместо привычного физического адреса в каком-нибудь бизнес-центре. Китайская налоговая дистанционно примет учетку WeChat вместе бумажного паспорта для оформления налогового вычета за те или иные услуги, которые оказали бизнесы c AppID в WeChat. И так далее.

Мини-приложения WeChat дополнены «публичными аккаунтами». Последние бывают трех видов: подписной, сервисный и корпоративный. Третий нужен для управления задачами внутри предприятия и от широкой аудитории закрыт — это «китайский Slack». В первые два частные и юрлица лица подключают, при необходимости, интерфейсы общения с клиентами, платежку, рассылки, статистику о своей аудитории, управляют мини-приложениями, кнопками профиля.

Платформа заменяет им то, что еще недавно работало через продвинутые веб-сайты, десяток компьютеров и офис, полный сотрудников.



Даже суперприложение — это часть глобальной платформы

JavaScript ограничивает разработчиков такого класса приложений как, например, игры — это слишком медленный язык для динамичных развлечений. В этом случае WeChat предлагает подключить к платформе нативные приложения.

Удобство владельца нативного приложения заключается в том, что «нативные» (устанавливаемые отдельно) приложения прозрачно связываются с корпоративными и личными ID внутри WeChat в любых комбинациях.

Например, игрок скачивает приложение из аппстора Tencent (Google Play в Китае нет), авторизуется в игру сквозным ID, играет в отдельном приложении, читает внутриигровые новости в привычном мессенджере, там же получает советы службы поддержки; абонентская плата списывается через WeChat Pay, а сувениры с символикой игры доставляются через прилавок мини-магазина мини-приложения внутри WeChat.



А что в России?

К августу 2020 года достаточно развитый прототип суперприложения поддерживает «ВКонтакте», соцсеть Mail.ru Group. В разделе «Сервисы» есть мини-приложения такси, знакомств, магазина AliExpress, игр, оплаты услуг или штрафов, доставки еды и цветов и другие. Иногда, по китайской модели, даже разработанные сторонними бизнесами.

Конкурирующий «Яндекс» 19 августа выпустил приложение Go, или переименованное «Яндекс.Такси». Оно объединило поездки, доставку еды, справочные сведения о городском транспорте, но независимых от компании приложений в экосистеме «Яндекса» нет в принципе.

С декабря 2019 года серия сторонних сервисов публикуется на платформе приложения банка «Тинькофф». Это мини-приложения на темы шопинга, здорового образа жизни, красоты, бытовых услуг.

В «Каталоге» приложения Сбербанка есть пара доставок, подконтрольный банку кинотеатр, пара онлайн-изданий и сервис поиска работы — все без исключения проекты либо прямо принадлежат банку, либо проинвестированы им ранее.

Приходится констатировать: россияне владеют подходящими торговыми марками, но, кроме задокументированных в Роспатенте претензий на статус «супер» и «гипер», даже у российской суперлиги пока мало общего с китайской повседневностью.

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