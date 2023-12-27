Минпромторг отказался смягчать балльную систему определения отечественности электроники

Минпромторг не пошел на смягчение импортозамещения электроники. Из-за этого часть вычислительной техники могут исключить из реестра ведомства в 2024 году, пишет «Ъ».
Производители и регуляторы обсуждают возможность смягчения требований постановления как минимум с начала осени — иначе компании потеряют преференции на госзакупках.
Некоторым производителям, по словам собеседников издания, уже дали понять: раз они согласовали балльную систему в 2023 году, следует ее придерживаться в будущем.
Производителям, полагают эксперты, придется хитрить, чтобы набрать достаточное число баллов и сохранить преференции на рынке госзакупок.
- Российские разработчики в начале сентября попросили смягчить требования балльной системы. В компаниях переживают, что со следующего года для попадания под определение «отечественное производство» нужно будет использовать платы, произведенные не в Китае, а в России. Их, по мнению производителей, на рынке недостаточно. А без попадания в реестр компании потеряют преимущество на госзакупках, поэтому они просят заморозить данные требования.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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