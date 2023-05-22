Бананы могут стать социально значимым продуктом в России

Издание ознакомилось с протоколом совещания правительственной комиссии по экономическому развитию. В документе отмечается, что ведомству предстоит проработать вопрос об отнесении бананов к категории социально значимых товаров. Также предлагается отменить ставку таможенной пошлины на этот фрукт.

В пресс-службе правительства отметили, что инициатива рабочей группы — на стадии проработки.

В Госдуме указали на целесообразность такой меры, поскольку бананы пользуются спросом среди россиян, а отмена пошлины не окажет критического влияния на бюджет, так как вырастут поставки.

По мнению первого зампреда думского комитета по экономической политике Николая Арефьева, предложенная мера связана с ростом популярности бананов среди российских потребителей. Парламентарий сравнил этот фрукт с лапшой быстрого приготовления «Доширак».

«Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный», — отметил Арефьев.

В настоящее время базовая ставка таможенной пошлины на бананы сохраняется на уровне 4%, но не менее 0,015 €/кг. Одним из ключевых поставщиков этого фрукта выступает Эквадор. В минувшем году отгрузки бананов снизились, при этом возросла их стоимость.

В апреле 2022 года 1 кг бананов в среднем стоил 115,2 рубля. К апрелю текущего года цена выросла до 129,5 рубля. Вместе с тем бананы — один из наиболее востребованных фруктов в РФ. Его потребление на 0,8–0,9 кг больше яблок и достигает 9,8 кг в год на душу населения.

Бананы входят в рацион студентов московских вузов, выяснил «СберМаркет». Этот фрукт включают в каждый пятый заказ.

Фото на обложке: Ira Lichi / Shutterstock