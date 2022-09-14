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ЦБ предложил разрешить банкам из дружественных стран открывать филиалы в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ЦБ России предложил разрешить банкам из дружественных стран открывать российские филиалы. Предложение вошло в список инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве.

ЦБ предложил разрешить банкам из дружественных стран открывать филиалы в России

Пока активность таких банков в стране невысокая, так как открывать они могут лишь дочерние компании. К филиалам же требования ниже, узнали «Ведомости».

Эксперты полагают, что в основном филиалы будут только открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, вероятно, с ограничениями по суммам остатков и объемам операций. Привлекать их же средства во вклады, заниматься инкассацией, а также предлагать покупку и продажу валюты за пределами Мосбиржи они, скорее всего, не смогут.

Однако филиалы зарубежных банков могли бы помочь РФ организовывать валютные расчеты по внешнеторговым операциям и привлечь инвестиции в экономику. Особенно если учесть, что риски сотрудничества с ними невелики: уровни процентных ставок и норм резервирования в «дружественных» странах мало отличаются от российских.

Фактический запрет на открытие филиалов зарубежных банков в России ввели в 2013 году. Тогда правительство считало, что у иностранных финорганизаций могут возникнуть конкурентные преимущества перед российскими компаниями. Они не должны были отчитываться перед ЦБ и соблюдать нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования.

Ранее Банк России начал обсуждать идею создания фонда компенсации для инвесторов, которые пострадали из-за блокировки активов в результате западных санкций. Компенсировать средства могут за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

Весной 2022 года примерно 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг. Совокупная стоимость замороженных активов оценивается в 6 трлн рублей

Фото на обложке: ShutterOK / Shutterstock

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