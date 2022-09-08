ЦБ обсуждает возможность компенсировать потери инвесторов за счет активов нерезидентов

Банк России начал обсуждать идею создания фонда компенсации для инвесторов, которые пострадали из-за блокировки активов в результате западных санкций. Компенсировать средства могут за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.
«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов»,— сообщила она на Московском финансовом форуме (цитата по «Интерфаксу»).
Набиуллина отметила, что у россиян, вложившихся в финансовые рынки, заморожена большая часть активов.
Глава ЦБ считает, что можно обсуждать различные пути решения этой проблемы, но главное — «вернуть доверие» инвесторов.
Весной 2022 года примерно 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг. Совокупная стоимость замороженных активов оценивается в 6 трлн рублей.
Фото на обложке: Пресс-служба ЦБ РФ
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