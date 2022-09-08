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ЦБ обсуждает возможность компенсировать потери инвесторов за счет активов нерезидентов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России начал обсуждать идею создания фонда компенсации для инвесторов, которые пострадали из-за блокировки активов в результате западных санкций. Компенсировать средства могут за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

ЦБ обсуждает возможность компенсировать потери инвесторов за счет активов нерезидентов

«Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов»,— сообщила она на Московском финансовом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Набиуллина отметила, что у россиян, вложившихся в финансовые рынки, заморожена большая часть активов.

Глава ЦБ считает, что можно обсуждать различные пути решения этой проблемы, но главное — «вернуть доверие» инвесторов.

Весной 2022 года примерно 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг. Совокупная стоимость замороженных активов оценивается в 6 трлн рублей. 

Фото на обложке: Пресс-служба ЦБ РФ

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