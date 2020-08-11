Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» Татьяну Жаркову.

Сервис будет пилотироваться на площадке АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Воспользоваться им смогут как физические, так и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Наиболее востребованным может быть выставление счетов за периодические платежи: ЖКУ, связь, подписки, транспортные и образовательные услуги, сообщил изданию представитель ВТБ. QIWI также рассматривает применение стандарта в части автоплатежей.

«Абсолют банк» планирует использовать технологию для погашения кредитов, «Открытие» — для создания платежей на базе платежных требований для клиентов малого и среднего бизнеса.

Сервис проведения платежей может быть интегрирован в CRM-системы, интернет-магазины, бухгалтерские сервисы, учетные системы корпоративных клиентов, добавили в «Промсвязьбанке».

Этот механизм может стать еще одним проектом ЦБ, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции. Другой сервис Банка России — оплата через Систему быстрых платежей напрямую с банковского счета на счет — внедряется с середины прошлого года.

Как должна работать система. Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и, если все корректно, переведет деньги получателю.

Впоследствии технология может быть интегрирована в самые разные финансовые услуги, а на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг.

Ожидается, что сервис поможет сократить количество участников обработки платежа, и, как следствие, издержки.

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