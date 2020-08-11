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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» Татьяну Жаркову.

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Сервис будет пилотироваться на площадке АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Воспользоваться им смогут как физические, так и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Наиболее востребованным может быть выставление счетов за периодические платежи: ЖКУ, связь, подписки, транспортные и образовательные услуги, сообщил изданию представитель ВТБ. QIWI также рассматривает применение стандарта в части автоплатежей.

«Абсолют банк» планирует использовать технологию для погашения кредитов, «Открытие» — для создания платежей на базе платежных требований для клиентов малого и среднего бизнеса.

Сервис проведения платежей может быть интегрирован в CRM-системы, интернет-магазины, бухгалтерские сервисы, учетные системы корпоративных клиентов, добавили в «Промсвязьбанке».

  • Этот механизм может стать еще одним проектом ЦБ, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции. Другой сервис Банка России — оплата через Систему быстрых платежей напрямую с банковского счета на счет — внедряется с середины прошлого года.

Как должна работать система. Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и, если все корректно, переведет деньги получателю.

Впоследствии технология может быть интегрирована в самые разные финансовые услуги, а на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг. 

Ожидается, что сервис поможет сократить количество участников обработки платежа, и, как следствие, издержки.

Фото: Unsplash

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