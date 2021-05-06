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«Покупайте криптовалюту, если готовы потерять все свои деньги» — глава Банка Англии

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Глава Банка Англии Эндрю Бейли резко высказался о текущем ажиотаже на рынке криптовалют. По мнению финансиста, «они не имеют внутренней стоимости».

«Покупайте криптовалюту, если готовы потерять все свои деньги» — глава Банка Англии

Заявление Бейли произошло на фоне обсуждения проекта создания Банком Англии и Казначейством Её Величества собственной цифровой валюты, напоминает Bloomberg.

«Боюсь, что крипто- и валюта — два слова, несовместимые для меня», — сказал Бейли на пресс-конференции в четверг 6 мая.

Глава Банка Англии является последовательным противником криптовалют: так, в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Бейли заявлял, что «ни одна из существующих сегодня криптовалют не имеет структуры, которая могла бы позволить ей работать в качестве платёжного средства в долгосрочной перспективе».

В настоящее время криптовалютный рынок переживает очередной бум. Он повлиял даже на криптовалюту-мем Dogecoin, капитализация которой на днях оставила далеко позади все ведущие российские компании. 

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Фото на обложке: aslysun / Shutterstock.

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