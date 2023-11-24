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Банки исчерпали лимиты на льготные автокредиты

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупные банки в России исчерпали лимиты на льготные кредиты на машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на авторынке и среди банков.

Банки исчерпали лимиты на льготные автокредиты

С января 2023 года на выдачу льготвных автокредитов выделяли 5,1 млрд рублей, но деньги исчерпали к весне. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ноябре сообщил о планах дофинансировать программу еще на 1,2 млрд рублей.

Деньги должны были компенсировать падение продаж машин после увеличения ключевой ставки до 15%. Однако выделенные средства уже закончились, и до конца года ресурсов на поддержку продажи авто нет.

В Минпромторге отметили, что программа «продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью».

Программа льготного автокредитования вернется в 2024 году с рекордными с 2020 года объемами финансирования в 17,3 млрд рублей, но и эти деньги будут израсходованы за несколько месяцев, считают в банках. В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что на программу льготного автокредитования в 2024-2026 годах власти выделят 30 млрд рублей.

  • Российские дилеры к середине ноября не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan

Фото на обложке: Unsplash

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