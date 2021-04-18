Российские банки поддержали идею ограничивать онлайн-операции клиентов

Российские банки согласились с инициативой Центробанка ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, при этом некоторые эксперты видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала.

В апреле Центробанк сообщил о проработке следующего вопроса: обязать банки по желанию клиентов ограничивать ряд операций. В регуляторе уверены, что подобная мера поможет защититься от мошенников.

«Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», — заявил «РИА Новости» руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

При этом некоторые кредитные учреждения уже начали предоставлять соответствующую услугу. В банке «Русский Стандарт» существует возможность установить ряд ограничений на операции по картам. Клиент может и выставить лимиты в рублях на одни сутки или месяц. Существует возможность запретить операции в интернете и за границей.

В Совкомбанке также есть соответствующий набор услуг. А в банке «Открытие» не рассматривали реализацию подобного сервиса.

«В случае, если данная инициатива регулятора обяжет банк предоставить клиентам возможность выборочно ограничивать онлайн-операции, банк понесет дополнительные расходы на ИТ-реализацию крупных доработок в своих системах», — сказали в «Открытии».

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