Банки отказывают IT-компаниям в льготных кредитах без «твердого» залога

Банки отказывают российским IT-компаниям в выдаче льготных кредитов без залога движимого и недвижимого имущества. Об этом «Ведомостям» рассказали главы трех таких организаций.

Особые условия кредитования для IT-сектора предусмотрены двумя программами. Первая начала действовать в 2020 году, ей смогли воспользоваться около 30 компаний, уточнили в Минцифры. Она предполагает ставку 1-5% (до 3% для аккредитованных IT-компаний) и предусматривает кредиты от 5 млн рублей до 5 млрд рублей.

Вторая программа была запущена в апреле и действует до конца 2022 года, по ней можно получить до 30 млрд рублей по ставке 11%. Программой воспользовались 14 организаций.

Однако в компании Artwell рассказали, что Сбербанк и ВТБ отказались выдать кредит без залога. Организация пыталась воспользоваться одной из программ в июле текущего года.

«Оба банка подтвердили, что без залога не кредитуют по этой программе. При этом залог должен быть имуществом, поручительство Корпорации МСП не готовы рассматривать», — сообщил гендиректор Artwell Николай Апурин.

По словам генерального директора и основателя «Айди» Александра Муравьева, летом в Сбере и ВТБ также предложили кредит под залог недвижимости не менее 40%. Банки отказались рассматривать в качестве залога нематериальные активы.

«В итоге для льготного кредита от Минцифры банки хотят с IT-компаний получить залог в виде недвижимости, которой у IT-компаний чаще всего нет», — объяснил Муравьев.

С аналогичными требованиями банка столкнулась компания Intelsy. Как рассказал ее генеральный директор Николай Фетюхин, Intelsy удалось получить кредит только под залог имущества.

«В качестве залога пришлось оформить мой личный автомобиль, офисное здание и земельный участок. Недвижимость и стала основой залоговой базы. Это стало тем самым условием, которое позволило взять льготный кредит под 5% годовых», — рассказал он.

Фетюхин добавил, что считает обоснованными такие требования банков.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин подтвердил наличие подобной проблемы. Низкая закредитованность отрасли, по его словам, связана с отсутствием у IT-компаний значимого материального имущества. А банки, в свою очередь, привыкли опираться на так называемый твердый залог.

Ранее стало известно, что правительство сократило планы по льготной IT-ипотеке вдвое. Изначально планировалось предоставить особые условия 10 тыс. IT-специлистов. Теперь охват программы сократился до 5 тыс. человек.

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