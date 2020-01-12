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«Известия»: российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Почти все банки России, входящие в топ-30, перестали выдавать кредиты в магазинах (POS-займы) и перешли на кредитные карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

«Известия»: российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

По состоянию на 2019 год только «Тинькофф Банк», «Почта Банк» и «Хоум Кредит банк» продолжили эту практику. За последние три года от выдачи POS-кредитов отказались «Альфа-банк», Сбербанк и «Росбанк».

Остальные банки либо никогда не предоставляли таких услуг, либо исключили их еще раньше.

Анонимный собеседник «Известий» из топ-5 банков с POS-займами заявил, что из бизнеса вышли те, кто не умеет работать с этой услугой.

Как сообщили изданию представители организаций, вместо займов стали распространяться кредитные карты с различными бонусами: кэшбеком, увеличенным беспроцентным периодом, скидками.

Однако условия приобретения карты не всегда бывают понятны гражданам, поэтому банки зарабатывают на высоких комиссиях и ставках, рассказали в агентстве «Национальный кредитный рейтинг». 

В В Центробанке POS-кредиты считаются наименее рискованными – доля просрочек по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%. Регулятор не планирует вносить изменения в работу этих сделок, как пишут  «Известия».

Фото: Freedomz / Shutterstock

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