«Известия»: российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

Почти все банки России, входящие в топ-30, перестали выдавать кредиты в магазинах (POS-займы) и перешли на кредитные карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

По состоянию на 2019 год только «Тинькофф Банк», «Почта Банк» и «Хоум Кредит банк» продолжили эту практику. За последние три года от выдачи POS-кредитов отказались «Альфа-банк», Сбербанк и «Росбанк».



Остальные банки либо никогда не предоставляли таких услуг, либо исключили их еще раньше.



Анонимный собеседник «Известий» из топ-5 банков с POS-займами заявил, что из бизнеса вышли те, кто не умеет работать с этой услугой.

Как сообщили изданию представители организаций, вместо займов стали распространяться кредитные карты с различными бонусами: кэшбеком, увеличенным беспроцентным периодом, скидками.Однако условия приобретения карты не всегда бывают понятны гражданам, поэтому банки зарабатывают на высоких комиссиях и ставках, рассказали в агентстве «Национальный кредитный рейтинг».В В Центробанке POS-кредиты считаются наименее рискованными – доля просрочек по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%. Регулятор не планирует вносить изменения в работу этих сделок, как пишут «Известия».