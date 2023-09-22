Банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков

Банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке. Они аргументируют критику рисками мошенничества, ростом расходов на новый статус.

Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития, с которым ознакомился РБК.

В 2022 года регулятор разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Документ пока не внесли в Госдуму.

В АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. Банковская ассоциация не поддержала планы регулятора, в АКИТ призвали к «дополнительной проработке» документа.

В ЦБ заявили изданию, что появление института НППУ [небанковского поставщика платежных услуг] не раз обсуждалось с участниками рынка, в том числе с Ассоциацией банков России, маркетплейсами, и было ими поддержано. В Минфине сообщили, что «вопрос прорабатывается и ведется дискуссия».

Эксперты опасения банков объясняют тем, что появление новых игроков приведет к росту конкуренции. Однако проблемы с качеством платежных услуг, которые прогнозируют игроки рынка, скорее всего, будут нейтрализованы самой конкуренцией, так как конечный потребитель будет выбирать наиболее удобный и выгодный по стоимости сервис.

Фото на обложке: АБР