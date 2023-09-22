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Банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке. Они аргументируют критику рисками мошенничества, ростом расходов на новый статус.

Банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков

Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития, с которым ознакомился РБК. 

В 2022 года регулятор разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Документ пока не внесли в Госдуму.

В АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. Банковская ассоциация не поддержала планы регулятора, в АКИТ призвали к «дополнительной проработке» документа.

В ЦБ заявили изданию, что появление института НППУ [небанковского поставщика платежных услуг] не раз обсуждалось с участниками рынка, в том числе с Ассоциацией банков России, маркетплейсами, и было ими поддержано. В Минфине сообщили, что «вопрос прорабатывается и ведется дискуссия».

Эксперты опасения банков объясняют тем, что появление новых игроков приведет к росту конкуренции. Однако проблемы с качеством платежных услуг, которые прогнозируют игроки рынка, скорее всего, будут нейтрализованы самой конкуренцией, так как конечный потребитель будет выбирать наиболее удобный и выгодный по стоимости сервис.

Фото на обложке: АБР

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