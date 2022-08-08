Уровень одобрения кредитов банками вырос летом и превысил показатель февраля

Процент одобренных банками кредитов вырос этим летом и превысил показатель, зафиксированный до начала спецоперации на Украине. Аналитики сообщили, что к 1 августа каждая третья заявка на выдачу кредита была одобрена.

Аналитическими данными об удовлетворении заявок на выдачу кредитов в России с RB поделился представитель компании-разработчика сервисов искусственного интеллекта oneFactor.

К 1 августа процент одобрений превысил 30% – за неделю с 25 по 31 июля было одобрено 950 тыс. займов. За неделю до начала спецоперации (14-20 февраля) банки одобрили 930 тыс. кредитов.

«Основной вклад в восстановление числа выдач кредитов населению внес лидер банковского рынка России – Сбербанк, число выдач которого, по оценке аналитиков, за последнюю неделю июля достигло и превысило уровень 14-20 февраля 2022 года. На втором месте – ВТБ, на третьем – “Альфа-Банк”», – отметили в oneFactor.

Минимальный уровень одобрений кредитов был зафиксирован 2 марта и составил 8%. 27 марта банки выдали минимальное количество кредитов – 25 тыс. штук.

Оценки фактов одобрений сформированы платформой машинного обучения на основе данных операторов связи и бюро кредитных историй, уточнили в oneFactor.

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