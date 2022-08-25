Банковские мошенники снизили активность во втором квартале

Общая сумма похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков во втором квартале 2022 года уменьшилась на 14% по сравнению с первым кварталом — с 3 млрд рублей до 2,8 млрд рублей, следует из материалов Банка России. По сравнению с апрелем-июнем 2021 года сумма также снизилась — на 5,5%.
Регулятор объясняет подобную динамику снижением активности кибермошенников с конца февраля по апрель включительно. Однако с мая ЦБ вновь наблюдает рост числа звонков и рассылок от злоумышленников.
- Число операций без согласия клиента во втором квартале также сократилось: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, а по сравнению с первым кварталом – на 18%, до 211 263 штук.
- Доля хищений с помощью методов социальной инженерии остается значительной, но и она снизилась в апреле-июне до 44,8% против 52,5% в первом квартале и 47% во втором квартале 2021 года.
- По сравнению со втором кварталом прошлого года на 59% увеличилось количество краж с помощью банкоматов или терминалов — с 20 371 до 32 396 случаев. Однако относительно первого квартала рост не такой значительный — примерно 9%.
- Больше всего мошенникам традиционно удается украсть через мобильный банкинг: во втором квартале 1,8 млрд рублей, из которых 74,3% — методом социнженерии.
Фото на обложке: Suradech Prapairat /
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