Общая сумма похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков во втором квартале 2022 года уменьшилась на 14% по сравнению с первым кварталом — с 3 млрд рублей до 2,8 млрд рублей, следует из материалов Банка России. По сравнению с апрелем-июнем 2021 года сумма также снизилась — на 5,5%.

Банковские мошенники снизили активность во втором квартале