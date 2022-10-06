Кредиторы подали более 3,5 тыс. исков о банкротстве через три дня после отмены моратория

Отмена моратория на банкротство спровоцировала всплеск исков — за три дня инициировано возбуждение более 3,5 тыс. дел о банкротстве от физических и юридических лиц на сумму более 1,3 млрд рублей.

Статистику RB.RU предоставила система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов Сasebook.

Мораторий на банкротство правительство объявило с 1 апреля, он был введен, чтобы помочь гражданам и компаниям адаптироваться к новым условиям на фоне западных санкций и действовал полгода. Со 2 октября кредиторы смогли снова инициировать возбуждение дел о несостоятельности должников.

Количество арбитражных дел, инициированных со 2 октября:

112 дел о банкротстве юридических лиц на 403 млн рублей,

3429 дел о банкротстве физических лиц на 916 млн рублей.

Несмотря на то, что первый день после прекращения действия моратория пришелся на воскресенье, уже к 3 октября было подано более 2 тысяч исков, отмечает Сasebook.

Наибольшее число дел инициировано в Москве, на втором месте — Краснодарский край, далее Республики Башкортостан и Татарстан, а также Свердловская и Челябинская области.

Наиболее подверженныи росту числа дел о банкротстве оказались сферы аренды, оптовой торговли стройматериалами и строительства зданий.

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