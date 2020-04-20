Эксперты оценили потери российских банков из-за пандемии

Эксперты по-разному оценили перспективы 2020 года для российских банков ввиду сложной экономической ситуации в связи с коронавирусом: от сокращения прибыли до убытков в пределах 900 млрд рублей в кризисном сценарии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что основным риском для банковской системы является значительное ухудшение качества кредитного портфеля, так как целый ряд отраслей столкнулись с кризисом, и положение заемщиков — как корпоративных, так и физических лиц — резко ухудшилось.

«В случае если ситуация с эпидемией коронавируса развивается по наиболее кризисному из рассматриваемых нами сценариев с падением ВВП на 6-7% по итогам 2020 года, мы оцениваем возможный убыток банковской системы на уровне 850-900 млрд рублей», — сказал эксперт.

Он напомнил, что по итогам 2019 года доналоговая прибыль российских банков составила почти 2 трлн рублей.

Тем временем в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) ожидают лишь сокращения прибыли банковского сектора РФ в 2020 году по сравнению с рекордными показателями 2019-го.

В «Эксперт РА» считают, что к сокращению прибыли приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, обусловленный ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что на динамику кредитования сейчас также влияет склонность банков к снижению риск-аппетита, в том числе в розничном сегменте. Это логично в свете неопределенности масштаба последствий коронавируса и высокой волатильности на рынках. Многие банки в этих условиях серьезно корректируют свою кредитную политику.

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