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Российские банки потеряли 200 млрд рублей из-за обвала фондового рынка в январе

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Убыток российских банков от падения фондового рынка в январе 2022 года составил более 200 млрд рублей, свидетельствуют материалы Центрального банка (ЦБ). Но регулятор не видит в этом системных рисков, поскольку кредитные организации компенсируют его за счет основной прибыли.

Российские банки потеряли 200 млрд рублей из-за обвала фондового рынка в январе

«В январе доходности ОФЗ резко увеличились из-за геополитических рисков, однако системные риски ограничены, так как убыток от переоценки (оценочно около 200 млрд рублей по всему портфелю облигаций, в основном отражается напрямую в капитале) в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала», — сообщил ЦБ.

Убыток от переоценки ценных бумаг с учетом их котировок на 26 января 2022 года достиг 202 млрд рублей. Потери почти совпали с прибылью сектора до этой переоценки – 207 млрд рублей. Такие цифры приводятся в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

«В январе (переоценка ценных бумаг) очень существенную, почти всю прибыль, которую банки заработали, перекрыла. В значительной степени это будет отражено в капитале, поэтому прибыль, скорее всего, по итогам января будет. Это не стоит воспринимать, что нулевая прибыль будет», — передает «Интерфакс» словам Данилова.

По его словам, этот отрицательный результат – в основном бумажная переоценка. В реальности кредитные организации могут не понести этих расходов, поскольку рано или поздно стоимость ценных бумаг восстановится, и банки получат прибыль обратно. «Это, скорее, временное явление», — подчеркнул Данилов.

Российский фондовый рынок в январе 2022 года обрушился на фоне угрозы новых санкций со стороны западных стран из-за эскалации конфликта на Украине. На фоне нестабильной геополитической обстановки 24 января 2022 года Индекс Мосбиржи упал до минимума с декабря 2020 года. Курс доллара подскочил до 79,4 рублей. 

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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