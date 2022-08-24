Банки могут заставить возвращать переведенные мошенникам деньги

Банк России предложил обязать кредитные организации возвращать переведенные мошенникам деньги в течение месяца. По переводам за рубеж предполагается срок — в течение двух месяцев.
Банк должен будет возместить пострадавшему сумму перевода в полном объме, если перевел их на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных ЦБ, пишут РИА Новости.
ЦБ также предложил ввести двухдневный период, во время которого банк отправителя «замораживает» перевод по счету, информация о котором содержится в базе данных регулятора.
Такая инициатива содержится в подготовленных при участии ЦБ поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении.
Эксперты считают, что безопасность переводов повысится, но опасаются, что банкиры могут переоценивать степень риска и блокировать операции слишком часто. Минус новых норм — база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.
Фото на обложке: Unsplash
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