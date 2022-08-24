Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банки могут заставить возвращать переведенные мошенникам деньги

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России предложил обязать кредитные организации возвращать переведенные мошенникам деньги в течение месяца. По переводам за рубеж предполагается срок — в течение двух месяцев.

Банки могут заставить возвращать переведенные мошенникам деньги

Банк должен будет возместить пострадавшему сумму перевода в полном объме, если перевел их на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных ЦБ, пишут РИА Новости.

ЦБ также предложил ввести двухдневный период, во время которого банк отправителя «замораживает» перевод по счету,  информация о котором содержится в базе данных регулятора.

Такая инициатива содержится в подготовленных при участии ЦБ поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении.

Эксперты считают, что безопасность переводов повысится, но опасаются, что банкиры могут переоценивать степень риска и блокировать операции слишком часто. Минус новых норм — база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Подписали госконтракт, а потом пришла повестка: что вы делаете не так? Основные ошибки при работе с госзаказчиком
  2. 2 Базы данных компаний все чаще воруют. Вот конкретные действия, которые помогут этого избежать
  3. 3 Что делать, если заказчик отсеивает поставщиков
  4. 4 Недобросовестный заказчик хочет присвоить код? Вот несколько правил, чтобы этого не допустить
  5. 5 Защита от кибератак: как действовать компаниям?

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web3

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ