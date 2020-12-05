Baring Vostok запустит новый фонд объемом до $200 млн

Инвесткомпания Baring Vostok запускает новый фонд впервые с 2016 года. Его объем составит до $200 млн. Фокусом фонда станут инвестиции в технологии, медиа, телеком и потребительский сектор. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями сделки.

Фонд уже собрал часть средств в первой половине 2020 года. Отмечается, что новый фонд рассчитан на деньги российских и арабских инвесторов.

В ноябре 2019 года компания сообщала, что приостановила формирование фонда из-за обеспокоенности инвесторов арестом основателя Майкла Калви. Представитель Baring тогда отмечал, что решение объясняется «обеспокоенностью международных институциональных инвесторов противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве и неопределенностью в вопросах защиты прав инвесторов».

Baring Vostok работает в России с 1994 года. За это время компания инвестировала свыше $2,8 млрд в 80 российских проектов, сказано на сайте Baring Vostok. Сейчас у компании 4 действующих фонда. Их суммарный объем привлеченного капитала составляет более $3,7 млрд. Среди инвестиций фондов — Ozon, ivi, «Вкусвилл», «2ГИС» и другие.

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