Инвестдиректор «Роснано» получил контроль в сервисе аренды площадок для мероприятий Bash Today

Сооснователи сервиса аренды площадок для мероприятий Bash Today Ефим Колодкин и Андрей Горобченко продали контрольную долю компании инвестиционному директору «Роснано» Павлу Родюкову. Об этом RB.RU сообщил Колодкин.
Сумма сделки и ее условия не раскрываются.
Документы были подписаны в конце июня текущего года. Согласно данным ЕГРЮЛ, по состоянию на 15 февраля 2022 года Колодкину и Родюкову совокупно принадлежало чуть более 66% в ООО «Бэш-Тудэй». После сделки доля сократится до 10%, она будет принадлежать Колодкину.
Инвестдиректор «Роснано» Павел Родюков в 2016 году стал одним из первых инвесторов Bash Today. Родюков будет управлять проектом и отвечать за его инвестиционное развитие, а также сменит управленческую команду, уточняет vc.ru.
RB.RU направил запрос в пресс-службу «Роснано».
Среди учредителей Bash Today останется ООО «Цифровые технологии» (дочерняя компания «Сбера») и группа инвесторов-ангелов.
Bash Today планирует привлечь инвестиции для реализации новой стратегии проекта, а также для выхода в новые сегменты.
Сооснователи решили продать контрольную долю в компании, чтобы сосредоточиться на международных проектах. Ефим Колодкин займется консалтингом для стартапов на зарубежных рынках, Андрей Горобченко будет развивать инвестиционное направление компании Witte Foundation.
Оборот компании Bash Today по итогам 2021 составил 130 млн рублей, уникальный трафик — 2 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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