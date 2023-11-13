Российский бизнес British American Tobacco перешел компании BFI Holding из Абу-Даби

Российский бизнес British American Tobacco (BAT) перешел BFI Holding, компании из Абу-Даби, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на изменения в ЕГРЮЛ.

BFI Holding владеют в том числе три бывших топ-менеджера British American Tobacco. Это бывший генеральный директор BAT по РФ, Турции, Центральной Азии, Кавказу и Беларуси Фарук Енере, экс-руководитель департамента по правовым вопросам) Олег Барвин, а также экс-директор по маркетингу в РФ Елена Заварзина.

Кроме того, среди владельцев BFI Holding указаны Сергей Кудинов и Андрей Осаволюк. По данным «Ъ», они могут быть связаны с дистрибьютором продукции BAT в РФ — ГК СНС.

Издание указывает, что Осаволюк выступал совладельцем российского юрлица Global Functional Drinks. Компания занималась поставками напитков, которые входят в портфель СНС. Кудинов, в свою очередь, руководил организацией группы «СНС Центр».

О том, что BAT избавляется от российских активов, стало известно в начале сентября. Тогда производитель объявил о продаже бизнеса, сумма сделки не уточнялась. По итогам сделки, в числе прочего, предприятие сменило название на ITMS Group.

В начале этого месяца производитель Japan Tobacco International сообщил о решении остаться на российском рынке, «чтобы не лишать потребителей «продукта, к которому они привыкли».

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