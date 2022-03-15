В работе «Билайна» произошел сбой

В работе мобильного оператора «Билайн» произошел сбой. Количество жалоб на работу сервисов на сайте Downdetector превысило 1,2 тысяч. В основном они касаются функционирования мобильного интернета.

На сайте Downdetector количество жалоб на работу сервисов «Билайна» по данным на 20:10 МСК достигло 1,2 тысяч.

63% жалоб касаются работы мобильного интернета, 21% – отсутствия сигнала. 16% жалоб связаны с функционированием веб-сайта «Билайна». Чаще всего с проблемами сталкиваются жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Саратова, Воронежа.

14 марта крупный сбой произошел в работе маркетплейса Wildberries. Пользователи жаловались на проблемы с работой приложения (почти половина всех жалоб) и отслеживанием заказа (40%).

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