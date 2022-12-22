Режиссер Тимур Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs в России

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка прошла на коммерческих условиях, студию ждет ребрендинг в начале 2023 года.
Стороны не назвали сумму сделки, но ее обеспечили деньги, которые компания получила за 2022 год: сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав, узнал РБК.
После покупки Тимур Асадов займет пост гендиректора и займется операционным управлением Bazelevs, а Лала Рустамова сохранит за собой должность генпродюсера.
Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса, студия сотрудничает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин», сообщила Рустамова.
Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В 2023 году году компании могут сменить название и провести ребрендинг. С сайта Bazelevs скоро уберут дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».
Bazelevs и Microsoft решили запустить платформу для покупки товаров в фильмах и сериалах. С ее помощью зритель во время просмотра фильма или сериала может купить товары в онлайн-магазинах с экрана.
Выручка российского ООО «Базелевс» в 2021 году составила 239 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8 млн рублей. За ООО «Базелевс» останутся права на русскоязычный контент.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 VK присматривается к покупке дистрибутора музыки Multiza — «Ъ»
- 2 Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров
- 3 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
- 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
- 5 «Количество наших рекламных запусков выросло более чем на 500% за год»
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022