Режиссер Тимур Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs в России

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка прошла на коммерческих условиях, студию ждет ребрендинг в начале 2023 года.

Стороны не назвали сумму сделки, но ее обеспечили деньги, которые компания получила за 2022 год: сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав, узнал РБК.

После покупки Тимур Асадов займет пост гендиректора и займется операционным управлением Bazelevs, а Лала Рустамова сохранит за собой должность генпродюсера.

Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса, студия сотрудничает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин», сообщила Рустамова.

Американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В 2023 году году компании могут сменить название и провести ребрендинг. С сайта Bazelevs скоро уберут дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».

Bazelevs и Microsoft решили запустить платформу для покупки товаров в фильмах и сериалах. С ее помощью зритель во время просмотра фильма или сериала может купить товары в онлайн-магазинах с экрана.

Выручка российского ООО «Базелевс» в 2021 году составила 239 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8 млн рублей. За ООО «Базелевс» останутся права на русскоязычный контент.

Фото на обложке: Unsplash