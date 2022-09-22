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Белоруссия запретила вывозить автомобили и смартфоны

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С 23 сентября за пределы Белоруссии нельзя будет вывезти ряд промышленных товаров. Ограничения коснутся также экспортных процессов со странами–членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Белоруссия запретила вывозить автомобили и смартфоны

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства–члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения»,— сообщается в постановлении, которое опубликовано на национальном правовом портале республики.

В перечень входят автомобили, мотоциклы, велосипеды, медицинские изделия, смартфоны, ядерные реакторы и другое.

Запрет не касается продукции, чье белорусское или российское происхождение подтверждается сертификатом, или же товаров с разовой лицензией на вывоз. Норма будет действительна до марта следующего года.

В апреле белорусские власти ограничили вывоз из страны гречки, сахара, соли, масла и прочей бакалеи. Тогда это решение объясняли повышенным спросом на продовольственную продукцию в приграничных районах.

Фото на обложке: Unsplash

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