Белоруссия запретила вывозить автомобили и смартфоны

С 23 сентября за пределы Белоруссии нельзя будет вывезти ряд промышленных товаров. Ограничения коснутся также экспортных процессов со странами–членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства–члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения»,— сообщается в постановлении, которое опубликовано на национальном правовом портале республики.
В перечень входят автомобили, мотоциклы, велосипеды, медицинские изделия, смартфоны, ядерные реакторы и другое.
Запрет не касается продукции, чье белорусское или российское происхождение подтверждается сертификатом, или же товаров с разовой лицензией на вывоз. Норма будет действительна до марта следующего года.
В апреле белорусские власти ограничили вывоз из страны гречки, сахара, соли, масла и прочей бакалеи. Тогда это решение объясняли повышенным спросом на продовольственную продукцию в приграничных районах.
Фото на обложке: Unsplash
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