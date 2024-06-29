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Евросоюз распространил на Беларусь часть антироссийских санкций

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Евросоюз распространил на Беларусь часть ограничений из российского санкционного листа. Таким образом объединение решило бороться с лазейками, позволяющими РФ обходить западные ограничения.

Евросоюз распространил на Беларусь часть антироссийских санкций
  1. Новости

Ранее в июне Евросоюз огласил 14-й пакет антироссийских санкций, который затронул, в частности, отечественный аналог SWIFT — «Систему передачи финансовых сообщений».

Теперь власти ЕС решили закрыть «самую большую лазейку в нашем санкционном режиме» и распространили часть ограничений на Беларусь.

В частности, запрещено поставлять товары и технологии двойного назначение, предметы роскоши и технологии морской навигации.

Также запрещен импорт золота, бриллиантов, ограничен импорт сырой нефти, гелия и угля. Вводится запрет на экспорт товаров и технологий, предназначенных для сферы нефтепереработки и сжижения природного газа.

Кроме того, запрещено оказание маркетинговых, консалтинговых, аудиторских услуг. Введено ограничение на услуги по изучению рынка, социологическим опросам и тестированию продукции. Запрещено оказание архитекторских и инжиниринговых услуг.

Новые меры содержат и логистические ограничения. Теперь нельзя проводить грузы по территории ЕС в прицепах или полуприцепах с белорусской регистрацией. Более того, Евросоюз наложил запрет на работу в качестве транспортных предприятий и перевозку товаров в ЕС (включая транзит) для компаний, которые как минимум на 25% принадлежат белорусским гражданам или юрлицам.

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Теперь экспортерам товаров придется вносить в соглашения пункты о запрете реэкспорта в Беларусь оружия и боеприпасов.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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