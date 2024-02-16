«Гемотест», «Чикен Хауз» и «Инвитро» признали лучшими франшизами 2024 года

«Гемотест», «Чикен Хауз» и «Инвитро» признали лучшими франшизами 2024 года. Ежегодный рейтинг топовых франшиз составил портал о франчайзинге TopFranchise. В рейтинге участвовали 256 франчайзинговых сетей, из них 102 уже были представлены в 2023 году.

Портал о франчайзинге представил ежегодный рейтинг лучших франшиз. В нем участвовали 256 франчайзинговых сетей, из них 102 уже были представлены в 2023 году, а 154 вошли в рейтинг впервые.

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Ниже представлены топ-5 франшиз 2024 года в разных категориях.

Лига А – «проверенные временем» франшизы, запустившие бизнес более 5 лет назад:

«Гемотест» – медицинские услуги; «Чикен Хауз» – фастфуд; «Инвитро» – медицинские услуги; IQ007 – детское развитие и образование; «Полиглотики» – детское развитие и образование.

Лига В – франшизы с «уверенным развитием»:

BusinessFox – детское развитие и образование; «БлинБери» – фастфуд; «Юниум» – детское развитие и образование; «Мясницкий ряд» – продукты питания; «Туки-туки» – детское развитие и образование.

Лига С – «перспективная» новая франшиза:

«Детская академия речи» – детское развитие и образование; PIMS – фастфуд; Chickens.Cafe – шаурма; «Юникабаскет» – детское развитие и образование; La Bakeria – пекарни.

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