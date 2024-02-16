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«Гемотест», «Чикен Хауз» и «Инвитро» признали лучшими франшизами 2024 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Гемотест», «Чикен Хауз» и «Инвитро» признали лучшими франшизами 2024 года. Ежегодный рейтинг топовых франшиз составил портал о франчайзинге TopFranchise. В рейтинге участвовали 256 франчайзинговых сетей, из них 102 уже были представлены в 2023 году.

«Гемотест», «Чикен Хауз» и «Инвитро» признали лучшими франшизами 2024 года

Портал о франчайзинге представил ежегодный рейтинг лучших франшиз. В нем участвовали 256 франчайзинговых сетей, из них 102 уже были представлены в 2023 году, а 154 вошли в рейтинг впервые.

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Ниже представлены топ-5 франшиз 2024 года в разных категориях.

Лига А – «проверенные временем» франшизы, запустившие бизнес более 5 лет назад:

  1. «Гемотест» – медицинские услуги;
  2. «Чикен Хауз» – фастфуд;
  3. «Инвитро» – медицинские услуги;
  4. IQ007 – детское развитие и образование;
  5. «Полиглотики» – детское развитие и образование.

Лига В – франшизы с «уверенным развитием»:

  1. BusinessFox – детское развитие и образование;
  2. «БлинБери» – фастфуд;
  3. «Юниум» – детское развитие и образование;
  4. «Мясницкий ряд» – продукты питания;
  5. «Туки-туки» – детское развитие и образование.

Лига С – «перспективная» новая франшиза:

  1. «Детская академия речи» – детское развитие и образование;
  2. PIMS – фастфуд;
  3. Chickens.Cafe – шаурма;
  4. «Юникабаскет» – детское развитие и образование;
  5. La Bakeria – пекарни.           

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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