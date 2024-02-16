«Гемотест», «Чикен Хауз» и «Инвитро» признали лучшими франшизами 2024 года. Ежегодный рейтинг топовых франшиз составил портал о франчайзинге TopFranchise. В рейтинге участвовали 256 франчайзинговых сетей, из них 102 уже были представлены в 2023 году.
Портал о франчайзинге представил ежегодный рейтинг лучших франшиз. В нем участвовали 256 франчайзинговых сетей, из них 102 уже были представлены в 2023 году, а 154 вошли в рейтинг впервые.
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Ниже представлены топ-5 франшиз 2024 года в разных категориях.
Лига А – «проверенные временем» франшизы, запустившие бизнес более 5 лет назад:
- «Гемотест» – медицинские услуги;
- «Чикен Хауз» – фастфуд;
- «Инвитро» – медицинские услуги;
- IQ007 – детское развитие и образование;
- «Полиглотики» – детское развитие и образование.
Лига В – франшизы с «уверенным развитием»:
- BusinessFox – детское развитие и образование;
- «БлинБери» – фастфуд;
- «Юниум» – детское развитие и образование;
- «Мясницкий ряд» – продукты питания;
- «Туки-туки» – детское развитие и образование.
Лига С – «перспективная» новая франшиза:
- «Детская академия речи» – детское развитие и образование;
- PIMS – фастфуд;
- Chickens.Cafe – шаурма;
- «Юникабаскет» – детское развитие и образование;
- La Bakeria – пекарни.
Фото на обложке: fizkes /
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