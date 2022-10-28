Одна из крупнейших в мире майнинговых компаний предупредила о возможном банкротстве

Один из крупнейших в мире майнеров биткоина предупредил о возможном банкротстве. Core Scientific не исключает, что к концу года может остаться без денег и уже ограничила платежи. На новости акции компании на Nasdaq рухнули почти до нуля.

О проблемах Core Scientific рассказала в отчете. Компания уточнила, что может остаться без средств к существованию к концу текущего года или раньше, а также предупредила о рисках прекращения полноценной работы. Майнер уже приостановил часть обязательных платежей.

После выхода отчета акции Core Scientific упали на 75% до $0,26.

На деятельности Core Scientific сказалось падение цены биткоина, усложнение его добычи, увеличение операционных расходов из-за подорожания электроэнергии, сообщила компания.

Core Scientific отчиталась о владении на данный момент 24 биткоинами и деньгами в сумме $26,6 млн. 30 сентября компания имела 1051 биткоин и $29,5 млн. Компания располагает парком из 232 тысяч устройств для майнинга и только в сентябре добыла 1,2 тысяч биткоинов.

Фото на обложке: Artie Medvedev / Shutterstock