Одна из крупнейших в мире майнинговых компаний предупредила о возможном банкротстве

Один из крупнейших в мире майнеров биткоина предупредил о возможном банкротстве. Core Scientific не исключает, что к концу года может остаться без денег и уже ограничила платежи. На новости акции компании на Nasdaq рухнули почти до нуля.
О проблемах Core Scientific рассказала в отчете. Компания уточнила, что может остаться без средств к существованию к концу текущего года или раньше, а также предупредила о рисках прекращения полноценной работы. Майнер уже приостановил часть обязательных платежей.
После выхода отчета акции Core Scientific упали на 75% до $0,26.
На деятельности Core Scientific сказалось падение цены биткоина, усложнение его добычи, увеличение операционных расходов из-за подорожания электроэнергии, сообщила компания.
Core Scientific отчиталась о владении на данный момент 24 биткоинами и деньгами в сумме $26,6 млн. 30 сентября компания имела 1051 биткоин и $29,5 млн. Компания располагает парком из 232 тысяч устройств для майнинга и только в сентябре добыла 1,2 тысяч биткоинов.
Фото на обложке: Artie Medvedev /
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