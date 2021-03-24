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«Билайн» открыл сайт для «пробива» людей по номерам телефонов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Вымпелком» (бренд «Билайн») зарегистрировал сайт, на котором размещено предложение проверить людей по номеру телефона сообщил «Коммерсантъ».

«Билайн» открыл сайт для «пробива» людей по номерам телефонов

Сайт check-fast.ru уверяет, что имеет доступ к базе в 150 млн номеров и за 99 рублей можно проверить, например, благонадежность продавца, покупателя с Avito или с другого ресурса. Пакет из десяти запросов можно приобрести за 479 рублей, предлагается за 699 рублей оформить месячный абонемент на безлимитные обращения к базе.

Сайт за эти деньги обещает дать отчет о риске мошенничества, кредитном рейтинге абонента, о наличии судимости, исполнительных производств, а также ссылки на социальные сети.

Фото: скриншот сайта check-fast.ru

Представители издания попытались «пробить» несколько номеров телефонов, но в ответ получили сообщение сайта о технической ошибке и предложение оставить свои данные: имя, номер телефона и e-mail. 

На запрос журналистов представители «Вымпелкома» пояснили, что на самом деле сайт ничего не проверяет, создан для оценки «спроса на подобные продукты» и подготовки кампании по информированию о том, как не стать жертвой мошенников.

«Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — приводит «Ъ» ответ компании.

Действие сервиса нарушает законодательство, считает зампред комиссии московского отделения «Ассоциации юристов России» Александр Савельев, ведь пользователей сайта вводят в заблуждение относительно целей сбора данных. 

«То, что происходит, мало отличается от такой практики “выуживания” персональных данных, как фишинг», — заявил эксперт. С ним солидарен и партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян, мнение которого приводит издание.

«Услуга по определению страниц в соцсетях по номеру телефона человека незаконна: с правовой точки зрения эта связка уже образует персональные данные, распространение которых без согласия субъекта запрещено», — добавил Дарбинян.

Ранее Роскомнадзор предложил инициативу, по которой операторы данных должны компенсировать жертвам утечек, связанных с мошенничеством в сети, непосредственно нанесенный моральный ущерб. Эксперты поддержали идею ведомства. 

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Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

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