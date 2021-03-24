«Билайн» открыл сайт для «пробива» людей по номерам телефонов

Сайт check-fast.ru уверяет, что имеет доступ к базе в 150 млн номеров и за 99 рублей можно проверить, например, благонадежность продавца, покупателя с Avito или с другого ресурса. Пакет из десяти запросов можно приобрести за 479 рублей, предлагается за 699 рублей оформить месячный абонемент на безлимитные обращения к базе.

Сайт за эти деньги обещает дать отчет о риске мошенничества, кредитном рейтинге абонента, о наличии судимости, исполнительных производств, а также ссылки на социальные сети.

Фото: скриншот сайта check-fast.ru

Представители издания попытались «пробить» несколько номеров телефонов, но в ответ получили сообщение сайта о технической ошибке и предложение оставить свои данные: имя, номер телефона и e-mail.

На запрос журналистов представители «Вымпелкома» пояснили, что на самом деле сайт ничего не проверяет, создан для оценки «спроса на подобные продукты» и подготовки кампании по информированию о том, как не стать жертвой мошенников.

«Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — приводит «Ъ» ответ компании.

Действие сервиса нарушает законодательство, считает зампред комиссии московского отделения «Ассоциации юристов России» Александр Савельев, ведь пользователей сайта вводят в заблуждение относительно целей сбора данных.

«То, что происходит, мало отличается от такой практики “выуживания” персональных данных, как фишинг», — заявил эксперт. С ним солидарен и партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян, мнение которого приводит издание.

«Услуга по определению страниц в соцсетях по номеру телефона человека незаконна: с правовой точки зрения эта связка уже образует персональные данные, распространение которых без согласия субъекта запрещено», — добавил Дарбинян.

Ранее Роскомнадзор предложил инициативу, по которой операторы данных должны компенсировать жертвам утечек, связанных с мошенничеством в сети, непосредственно нанесенный моральный ущерб. Эксперты поддержали идею ведомства.

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Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock