Билборд с изображением П.И. Чайковского появился в центре Нью-Йорка

Музыкальный сервис по подписке Spotify объявил, что абсолютным лидером среди российских музыкантов, наиболее популярных у зарубежных слушателей, стал композитор Петр Ильич Чайковский. Чтобы отдать дань его творчеству, российский офис Spotify разместил наружную рекламу с изображением композитора на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Spotify.

П. И. Чайковский был признан самым популярным отечественным исполнителем среди иностранных пользователей Spotify. По данным сервиса, на сегодняшний день его ежемесячная аудитория составляет 4,8 млн слушателей по всему миру.

Топ-5 самых популярных композиций П. И. Чайковского в Spotify:

Балет «Лебединое озеро» op 20, действие II, сцена 10 — в исполнении Andre Prévin; Балет «Щелкунчик» op 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» — в исполнении Sir Simon Rattle; Балет «Щелкунчик» op 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» — в исполнении Михаила Плетнева; Балет «Щелкунчик» op 71, действие I, сцена 2: «Марш» — в исполнении Sir Simon Rattle; «Детский альбом» op 39, сцена 3: «Мама» — в исполнении Carol Rosenberger.

Лучшие произведения Чайковского были собраны Spotify в специальной подборке под названием This is Tchaikovsky. Креативы с изображением плейлиста появились в центре Нью-Йорка.

П. И. Чайковский — композитор и представитель музыкального романтизма. Он внес значительный вклад в развитие не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Расцвет творчества П. И. Чайковского пришелся на 1870-е годы.

Spotify — аудиостриминговый сервис по подписке. По собственным данным, он насчитывает более 320 млн пользователей, включая 144 млн подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.

Фото на обложке: Marcio Jose Bastos Silva / Shutterstock