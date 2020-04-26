Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россиянам предложат самостоятельно регистрировать свои биометрические данные

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно регистрировать свои биометрические персональные для получения услуг дистанционно. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам предложат самостоятельно регистрировать свои биометрические данные

Законопроект вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Закрепляется право физических лиц в установленном порядке осуществлять с помощью мобильного телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в Единой биометрической системе своих биометрических персональных данных», — сообщил один из авторов документа, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Необходимость в этом, по словам Журавлева, возникла в связи с распространением коронавируса в РФ.

Кроме того, физические лица, согласно законопроекту, получат право подписать согласие на обработку персональных данных простой электронной подписью, ключ которой получат при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Такое согласие признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно.

В настоящее время для регистрации биометрии нужно обратиться в отделение банка, предоставить паспорт, а также подтвердить наличие учетной записи на портале госуслуг.

Для регистрации в системе клиент должен подписать согласие на обработку персональных данных. Если биометрические образцы пройдут контроль качества, то данные будут переданы в Единую биометрическую систему.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

27 апреля 2020

Severstal SteelTech

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

27 апреля 2020

Severstal SteelTech

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма