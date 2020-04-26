Россиянам предложат самостоятельно регистрировать свои биометрические данные

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно регистрировать свои биометрические персональные для получения услуг дистанционно. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Закрепляется право физических лиц в установленном порядке осуществлять с помощью мобильного телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в Единой биометрической системе своих биометрических персональных данных», — сообщил один из авторов документа, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Необходимость в этом, по словам Журавлева, возникла в связи с распространением коронавируса в РФ.

Кроме того, физические лица, согласно законопроекту, получат право подписать согласие на обработку персональных данных простой электронной подписью, ключ которой получат при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Такое согласие признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно.

В настоящее время для регистрации биометрии нужно обратиться в отделение банка, предоставить паспорт, а также подтвердить наличие учетной записи на портале госуслуг.

Для регистрации в системе клиент должен подписать согласие на обработку персональных данных. Если биометрические образцы пройдут контроль качества, то данные будут переданы в Единую биометрическую систему.

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