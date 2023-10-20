Треть руководителей промышленных предприятий посчитали слабый рубль проблемой для бизнеса

Треть руководителей промышленных предприятий в России считают слабый рубль проблемой для бизнеса. Зависимость от импортного оборудования сохраняется, а из-за слабой российской валюты его стоимость только растет. Более 80% предприятий промышленности нуждаются в укреплении рубля для снижения издержек.

35% руководителей российских промышленных предприятий отметили слабый рубль как проблему для их бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Института Гайдара. Доля таких руководителей выросла до максимума за последние 8 лет – в 2016 году их было 36% от общего числа.

Бизнес в промышленности нуждается в укреплении рубля – об этом заявили 82% респондентов, говорится в докладе. Зависимость от импортного оборудования и комплектующих сохраняется, но покупать их стало дороже из-за высокого курса доллара США и евро.

При этом закупки импортных товаров продолжают расти, потому что потребители покупают пропадающий с российского рынка импорт впрок, отметили в институте.

Ранее был подписан президентский указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Мера направлена на стабилизацию курса рубля. В течение нескольких дней после подписания указа российская валюта укрепилась с 101 рубля за доллар США до 96 рублей.

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