Двадцать российских авиакомпаний оказались в черном списке Евросоюза

«Аэрофлот», «Победа», Utair, NordStar, Nord Wind и еще 15 российских авиакомпаний оказались в черном списке Евросоюза по воздушной безопасности из-за того, что Москва разрешила им эксплуатировать иностранные самолеты без действующих сертификатов летной годности.

Как сообщает Еврокомиссия, этим авиакомпаниям запрещено летать в ЕС. Решение «не является очередной санкцией против России», оно принято из соображений безопасности.

Всего в европейском реестре числится 21 авиаперевозчик из России (в ноябре прошлого года первым в него вошла компания «Скол»). Он содержит список авиакомпаний, которым запрещено летать в Евросоюз из-за несоответствия международным стандартам безопасности.

Еврокомиссия выразила озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, которая разрешает использовать их без действующих сертификатов летной годности. Там отметили, что это «нарушение международных стандартов авиационной безопасности».

14 марта президент РФ подписал закон, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных авиакомпаний. Самолетам также разрешили выдавать российские сертификаты летной годности. Мера принималась, чтобы поддержать перевозчиков в условиях «внешнего санкционного давления».

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